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ПСЖ проявляет интерес к вингеру Манчестера Юнайтед

Франция

Об этом сообщает Foot Mercato

ПСЖ проявляет интерес к вингеру Манчестера Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

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После потери "ПСЖ" Килиана Мбаппе, руководство клуба ищет атакующего полузащитника, который мог бы заменить француза. Парижане обратили внимание в сторону игрока "Манчестер Юнайтед".

Сообщается, что Луис Энрике заинтересован в услугах Джейдона Санчо, который вторую половину прошлого сезона провел в аренде в дортмундской "Боруссии". "Красные дьяволы" просят 50 млн евро за игрока, контракт которого действует до июня 2026 года.

Добавим, что в прошлом сезоне Джейдон Санчо провел 24 матча, где отметился 3 голами и 3 ассистами.

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Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо “ПСЖ”
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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