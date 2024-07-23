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ПСЖ проявляет интерес к вингеру Манчестера Юнайтед
Об этом сообщает Foot Mercato
Getty Images/Global Images Ukraine
После потери "ПСЖ" Килиана Мбаппе, руководство клуба ищет атакующего полузащитника, который мог бы заменить француза. Парижане обратили внимание в сторону игрока "Манчестер Юнайтед".
Сообщается, что Луис Энрике заинтересован в услугах Джейдона Санчо, который вторую половину прошлого сезона провел в аренде в дортмундской "Боруссии". "Красные дьяволы" просят 50 млн евро за игрока, контракт которого действует до июня 2026 года.
Добавим, что в прошлом сезоне Джейдон Санчо провел 24 матча, где отметился 3 голами и 3 ассистами.
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