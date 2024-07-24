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ПСЖ сделает новое предложение относительно трансфера Дезире Дуэ
Об этом сообщает Foot Mercato
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера мюнхенская "Бавария" отправила "Ренну" улучшенное предложение по 19-летнему Дезире Дуэ, которое составило 55 млн евро с бонусами. Впрочем, французский клуб не спешит с принятием решения, поскольку на молодого вингера также претендует "ПСЖ".
Сообщается, что чемпионы Франции сегодня предложат за игрока "Ренна" 60 млн евро, включая бонусы. Таким образом, это предложение будет выше мюнхенцев. Остается только выяснить, какой проект понравится 19-летнему вингеру. В любом случае, мыльная опера вокруг его трансфера еще будет продолжаться.
Добавим, что в прошлом сезоне Дезире Дуэ провел 43 матча, где отметился 4 голами и 6 ассистами.
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