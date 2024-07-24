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Ренн близок к приобретению защитника Наполи
Договоренность между клубами уже достигнута
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ренн" пытается укрепить центр обороны перед началом нового сезона. В поисках защитника французский клуб остановил свой выбор на Лео Эстигоре из "Наполи".
По информации Foot Mercato, договоренность между двумя командами уже достигнута. Сам игрок также выразил желание переехать во Францию. "Ренн" заплатит около 8 млн евро, чтобы выкупить последние два года контракта норвежца.
Добавим, что в прошлом сезоне Лео Эстигор провел 32 матча и отметился 2 забитыми мячами.
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Источник:Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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