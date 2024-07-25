Брест арендовал у Майнца нападающего Людовика Ажорка

Французский "Брест" продолжает укреплять свой состав в летнее межсезонье. Будущий участник Лиги чемпионов на один сезон арендовал у "Майнца" Людовика Ажорка. Кроме того, у французского клуба также есть опция выкупа 30-летнего форварда.

"Время, проведенное в "Майнц 05", было поистине замечательным опытом для меня и моей семьи. Я был очень рад быть частью этого клуба и буду помнить только хорошие времена. Спасибо за все, желаю всем игрокам "Майнца" всего наилучшего", - говорится в заявлении француза на сайте немецкого клуба.

Добавим, что в прошлом сезоне Людовик Ажорк провел 28 матчей и забил 3 гола.