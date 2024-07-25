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Официально: Страсбур определился с новым главным тренером
Лиам Росеньер - тренер французского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
Менее чем через месяц начнется новый сезон Лиги 1 и наконец "Страсбург" определился с именем своего нового главного тренера.
Команду возглавит Лиам Росеньер. 40-летний специалист подписал контракт со "Страсбургом" до лета 2027 года.
✍️ Liam Rosenior nouvel entraîneur du Racing— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 25, 2024
Le Racing Club de Strasbourg Alsace est heureux d’annoncer l’arrivée de Liam Rosenior à la tête de l’équipe première.
В ноябре 2022 года специалист стал главным тренером "Халл Сити". До этого Лиам был ассистентом в таких клубах как: "Брайтон" и "Каунти".
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