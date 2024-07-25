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Звезда Ренна еще выбирает между Баварией и ПСЖ
Игрок еще не решил
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
19-летний вингер Дезире Дуэ из "Ренна" выбирает между двумя топ-клубами: мюнхенской "Баварией" и "ПСЖ".
Футболист еще не определился со своим будущим и на сегодня (25 июля) не сообщал руководству "Ренна" ни о каком решении.
Добавим, что в прошлом сезоне Дезире Дуэ провел 43 матча, где отметился 4 голами и 6 ассистами.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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