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Звезда Ренна еще выбирает между Баварией и ПСЖ

Франция
Обновлено

Игрок еще не решил

Звезда Ренна еще выбирает между Баварией и ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

19-летний вингер Дезире Дуэ из "Ренна" выбирает между двумя топ-клубами: мюнхенской "Баварией" и "ПСЖ".

Футболист еще не определился со своим будущим и на сегодня (25 июля) не сообщал руководству "Ренна" ни о каком решении.

Добавим, что в прошлом сезоне Дезире Дуэ провел 43 матча, где отметился 4 голами и 6 ассистами.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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