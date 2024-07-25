Звезда Ренна еще выбирает между Баварией и ПСЖ

19-летний вингер Дезире Дуэ из "Ренна" выбирает между двумя топ-клубами: мюнхенской "Баварией" и "ПСЖ".

Футболист еще не определился со своим будущим и на сегодня (25 июля) не сообщал руководству "Ренна" ни о каком решении.

Добавим, что в прошлом сезоне Дезире Дуэ провел 43 матча, где отметился 4 голами и 6 ассистами.