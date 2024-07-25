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Бордо отказался от статуса профессионального клуба

Франция
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Плохие новости для болельщиков

Бордо отказался от статуса профессионального клуба

Фото: FC Girondins de Bordeaux

Новина українською

В четверг, 25 июля, ФК "Бордо" принял решение отказаться от статуса профессионального клуба.

Это означает, что все контракты с футболистами будут расторгнуты, а знаменитый тренировочный центр клуба закроется.

Это решение было принято еще до того, как суд должен был принять окончательное решение относительно финансового состояния "Бордо". Руководство клуба уже сообщило обо всем Французской федерации футбола.

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Источник:
lequipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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