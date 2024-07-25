Бордо отказался от статуса профессионального клуба

В четверг, 25 июля, ФК "Бордо" принял решение отказаться от статуса профессионального клуба.

Это означает, что все контракты с футболистами будут расторгнуты, а знаменитый тренировочный центр клуба закроется.

Это решение было принято еще до того, как суд должен был принять окончательное решение относительно финансового состояния "Бордо". Руководство клуба уже сообщило обо всем Французской федерации футбола.