Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бордо отказался от статуса профессионального клуба
Плохие новости для болельщиков
Фото: FC Girondins de Bordeaux
В четверг, 25 июля, ФК "Бордо" принял решение отказаться от статуса профессионального клуба.
Это означает, что все контракты с футболистами будут расторгнуты, а знаменитый тренировочный центр клуба закроется.
Это решение было принято еще до того, как суд должен был принять окончательное решение относительно финансового состояния "Бордо". Руководство клуба уже сообщило обо всем Французской федерации футбола.
Читайте такжеПСЖ проявляет интерес к вингеру Манчестера Юнайтед
По теме
Оцените этот материал:
Источник:lequipe
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Франция U-19 - Украина U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча полуфинала Евро-2024 U-19
- Командующий Нацгвардии: Через месяц-полтора россияне станут в оборону
- ЛК. Старт Полесья, Днепр-1 официально исключен, соперники для наших конкурентов в Таблице коэффициентов
- ПСЖ проявляет интерес к вингеру Манчестера Юнайтед
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн