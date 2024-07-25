Ницца подписала контракт с опытным защитником из Марселя

25 июля "Ницца" объявила о трансфере 31-летнего защитника Жонатана Клосса.

Игрок подписал контракт с клубом, который рассчитан до июня 2026 года.

"Мне понравился проект, представленный руководством команды. Также наступил важный момент в моей карьере. Мне нужно продолжать играть в еврокубках и развиваться", - сказал Клосс.

Notre nouvel Aiglon portera le numéro ???????? ⚡️????⚫️#OGCNice pic.twitter.com/5wJe2C6Hjq — OGC Nice (@ogcnice) July 25, 2024

Жонатан за всю свою карьеру сыграл 356 матчей, в которых забил 42 гола и отдал 63 ассиста.