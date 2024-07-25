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Ницца подписала контракт с опытным защитником из Марселя
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Getty Images/Global Images Ukraine
25 июля "Ницца" объявила о трансфере 31-летнего защитника Жонатана Клосса.
Игрок подписал контракт с клубом, который рассчитан до июня 2026 года.
"Мне понравился проект, представленный руководством команды. Также наступил важный момент в моей карьере. Мне нужно продолжать играть в еврокубках и развиваться", - сказал Клосс.
Notre nouvel Aiglon portera le numéro ???????? ⚡️????⚫️#OGCNice pic.twitter.com/5wJe2C6Hjq— OGC Nice (@ogcnice) July 25, 2024
Жонатан за всю свою карьеру сыграл 356 матчей, в которых забил 42 гола и отдал 63 ассиста.
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