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Марсель активно работает над трансфером хавбека Интера
19-летний аргентинец заинтересовал французский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
"Марсель" активно работает над трансфером полузащитника "Интера" Валентина Карбони.
По информации Фабрицио Романо, предложение французского клуба предусматривает аренду игрока с правом выкупа за 36 миллионов евро. "Интер" также будет иметь возможность вернуть Карбони, заплатив дополнительные несколько миллионов.
У Валентина контракт со своим клубом рассчитан до июня 2028 года. 19-летний футболист в прошлом сезоне сыграл 32 матча, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
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