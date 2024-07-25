  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Марсель активно работает над трансфером хавбека Интера
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марсель активно работает над трансфером хавбека Интера

Франция
Обновлено

19-летний аргентинец заинтересовал французский клуб

Марсель активно работает над трансфером хавбека Интера

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Марсель" активно работает над трансфером полузащитника "Интера" Валентина Карбони.

По информации Фабрицио Романо, предложение французского клуба предусматривает аренду игрока с правом выкупа за 36 миллионов евро. "Интер" также будет иметь возможность вернуть Карбони, заплатив дополнительные несколько миллионов.

У Валентина контракт со своим клубом рассчитан до июня 2028 года. 19-летний футболист в прошлом сезоне сыграл 32 матча, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

Читайте такжеОфициально: Марсель арендовал у Тоттенхэма Пьера-Эмиля Хёйбьерга
По теме
yellow-arrow
Ницца подписала контракт с опытным защитником из Марселя
yellow-arrow
Бордо отказался от статуса профессионального клуба
yellow-arrow
Звезда Ренна еще выбирает между Баварией и ПСЖ
Интер (Милан) Марсель
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости