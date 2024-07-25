Марсель активно работает над трансфером хавбека Интера

"Марсель" активно работает над трансфером полузащитника "Интера" Валентина Карбони.

По информации Фабрицио Романо, предложение французского клуба предусматривает аренду игрока с правом выкупа за 36 миллионов евро. "Интер" также будет иметь возможность вернуть Карбони, заплатив дополнительные несколько миллионов.

У Валентина контракт со своим клубом рассчитан до июня 2028 года. 19-летний футболист в прошлом сезоне сыграл 32 матча, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.