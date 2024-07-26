Франция
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Зико ограбили на Олимпийских играх в Париже: убытки от кражи оцениваются в 500 000 евро
Полиция уже начала расследование
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшего бразильского футболиста Зико ограбили в Париже.
Как сообщает издание Leparisien, воры похитили из такси, которое заказал бразилец, портфель с крупной суммой денег (2 000 евро и 2 000 долларов), бриллианты и часы Rolex. Убытки от кражи оцениваются в 500 000 евро.
Французская полиция уже начала расследование этого дела.
Зико известен своими выступлениями за ФК "Фламенго" и сборную Бразилии. Несмотря на блестящую карьеру, он так и не смог выиграть чемпионат мира.
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