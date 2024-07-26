Зико ограбили на Олимпийских играх в Париже: убытки от кражи оцениваются в 500 000 евро

Бывшего бразильского футболиста Зико ограбили в Париже.

Как сообщает издание Leparisien, воры похитили из такси, которое заказал бразилец, портфель с крупной суммой денег (2 000 евро и 2 000 долларов), бриллианты и часы Rolex. Убытки от кражи оцениваются в 500 000 евро.

Французская полиция уже начала расследование этого дела.

Зико известен своими выступлениями за ФК "Фламенго" и сборную Бразилии. Несмотря на блестящую карьеру, он так и не смог выиграть чемпионат мира.