Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ланс подписал контракт с защитником из Челси
Договор действует до июня 2026 года
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Сегодня, 26 июля, французский центральный защитник Маланг Сарр досрочно разорвал контракт "Челси" и присоединился к "Лансу".
Футболист подписал двухлетний контракт с клубом. Договор также имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.
2⃣????̀???????? ???????????????????????? ????????????????????????́???? ????— Racing Club de Lens (@RCLens) July 26, 2024
Malang Sarr, le combattant ????????
????️ https://t.co/Hvtp2pPsZV #FierDEtreLensois pic.twitter.com/YDiQM0GGuA
Сарр присоединился к "Челси" летом 2020 года из "Ниццы" на правах свободного агента. За "синих" игрок провел лишь 21 матч.
Популярное сейчас
- Левый Берег – Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за место в УПЛ
- Названа зарплата, которую Рома предлагает Довбику
- Украина U-23 – Марокко U-23. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира
- ПСЖ проявляет интерес к вингеру Манчестера Юнайтед
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО