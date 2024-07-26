Ланс подписал контракт с защитником из Челси

Сегодня, 26 июля, французский центральный защитник Маланг Сарр досрочно разорвал контракт "Челси" и присоединился к "Лансу".

Футболист подписал двухлетний контракт с клубом. Договор также имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.

Сарр присоединился к "Челси" летом 2020 года из "Ниццы" на правах свободного агента. За "синих" игрок провел лишь 21 матч.