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ПСЖ готовится осуществить трансфер опорника Бенфики
Французы уже договорились о контракте
Getty Images
19-летний опорный полузащитник "Бенфики" Жоау Невеш, вероятно, присоединится к "ПСЖ".
Португалец готовится пройти медицинский осмотр и после этого подпишет с парижанами пятилетний контракт. По информации СМИ, зарплата Невеша будет около 5 миллионов евро в год.
У Жоау контракт с "Бенфикой" рассчитан до 2028 года. Опорник в прошлом сезоне сыграл 55 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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