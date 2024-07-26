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ПСЖ готовится осуществить трансфер опорника Бенфики

Франция
Обновлено

Французы уже договорились о контракте

ПСЖ готовится осуществить трансфер опорника Бенфики

Getty Images

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19-летний опорный полузащитник "Бенфики" Жоау Невеш, вероятно, присоединится к "ПСЖ".

Португалец готовится пройти медицинский осмотр и после этого подпишет с парижанами пятилетний контракт. По информации СМИ, зарплата Невеша будет около 5 миллионов евро в год.

У Жоау контракт с "Бенфикой" рассчитан до 2028 года. Опорник в прошлом сезоне сыграл 55 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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