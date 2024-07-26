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Валенсия хочет подписать хавбека из Бордо

Франция

Педро Диас может перейти в Ла Лигу после банкротства своего клуба

Валенсия хочет подписать хавбека из Бордо

Тransfermarkt

Новина українською

"Валенсия" ведет переговоры по трансферу полузащитника Педро Диаса из "Бордо“.

Футболист перешел во французский клуб в прошлом году и сразу стал одним из лидеров команды. Его игра не осталась незамеченной скаутами ведущих европейских клубов.

Напомним, что после того, как "Бордо" отказался от статуса профессионального клуба, контракты всех игроков команды были расторгнуты.

Читайте такжеБордо отказался от статуса профессионального клуба
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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