Валенсия хочет подписать хавбека из Бордо

"Валенсия" ведет переговоры по трансферу полузащитника Педро Диаса из "Бордо“.

Футболист перешел во французский клуб в прошлом году и сразу стал одним из лидеров команды. Его игра не осталась незамеченной скаутами ведущих европейских клубов.

Напомним, что после того, как "Бордо" отказался от статуса профессионального клуба, контракты всех игроков команды были расторгнуты.