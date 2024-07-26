Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Валенсия хочет подписать хавбека из Бордо
Педро Диас может перейти в Ла Лигу после банкротства своего клуба
Тransfermarkt
"Валенсия" ведет переговоры по трансферу полузащитника Педро Диаса из "Бордо“.
Футболист перешел во французский клуб в прошлом году и сразу стал одним из лидеров команды. Его игра не осталась незамеченной скаутами ведущих европейских клубов.
Напомним, что после того, как "Бордо" отказался от статуса профессионального клуба, контракты всех игроков команды были расторгнуты.
Читайте такжеБордо отказался от статуса профессионального клуба
По теме
Оцените этот материал:
Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Виктор Скрипник подал в отставку с поста главного тренера Металлиста 1925
- Левый Берег – Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за место в УПЛ
- Названа зарплата, которую Рома предлагает Довбику
- Бордо отказался от статуса профессионального клуба
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн