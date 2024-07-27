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ПСЖ хочет переманить Уильямса во французскую команду
Готовы заплатить больше чем Барса
Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" связался с Нико Уильямсом, чтобы переубедить нападающего перейти во французскую команду.
По информации источника, "ПСЖ"готов заплатить за игрока "Атлетика Бильбао" больше стоимости его отступных за трансфер. Также Уильямсу предлагают зарплату вдвое большую, чем может себе позволить "Барселона".
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Напомним, в минувшем сезоне Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых отметился 10 голами и 24 результативными передачами.
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Источник:FCBarcelonaNoticias
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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oda1979 (Запорожье)
27.07.2024 в 10:39
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