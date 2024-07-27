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ПСЖ хочет переманить Уильямса во французскую команду

Франция

Готовы заплатить больше чем Барса

ПСЖ хочет переманить Уильямса во французскую команду

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"ПСЖ" связался с Нико Уильямсом, чтобы переубедить нападающего перейти во французскую команду.

По информации источника, "ПСЖ"готов заплатить за игрока "Атлетика Бильбао" больше стоимости его отступных за трансфер. Также Уильямсу предлагают зарплату вдвое большую, чем может себе позволить "Барселона".

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Напомним, в минувшем сезоне Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых отметился 10 голами и 24 результативными передачами.

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Источник:
FCBarcelonaNoticias
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
27.07.2024 в 10:39
ФК шлемазл может платить только не проданными меськиными футболками или долгами:)) Уильямса этим финансовым гениям не видать от слова совсем
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
27.07.2024 в 10:39
ФК шлемазл может платить только не проданными меськиными футболками или долгами:)) Уильямса этим финансовым гениям не видать от слова совсем
Ответить
0
0

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