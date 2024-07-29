Монако планирует подписать талантливого защитника из Меца

"Монако" продолжает активно укреплять состав своей команды на будущий сезон.

Клуб на этой неделе подпишет молодого и талантливого полузащитника Ламина Камара из "Меца". Сумма трансфера составляет 13 миллионов евро, но может вырасти до 15 млн благодаря дополнительным бонусам.

20-летний сенегалец за всю свою карьеру сыграл 38 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.