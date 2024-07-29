Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Монако планирует подписать талантливого защитника из Меца
Клубы уже договорились о трансфере игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
"Монако" продолжает активно укреплять состав своей команды на будущий сезон.
Клуб на этой неделе подпишет молодого и талантливого полузащитника Ламина Камара из "Меца". Сумма трансфера составляет 13 миллионов евро, но может вырасти до 15 млн благодаря дополнительным бонусам.
20-летний сенегалец за всю свою карьеру сыграл 38 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Официально. Защитник Шахтера перешел в европейский клуб
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Инсайдер сообщил, что Зинченко заключил агентское соглашение с собственным агентством, к которому может иметь отношение Шевченко
- Бордо отказался от статуса профессионального клуба
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Победа за 6 секунд. Дарья Билодид вышла в 1/8 финала в дзюдо
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн