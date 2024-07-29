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Монако планирует подписать талантливого защитника из Меца

Франция

Клубы уже договорились о трансфере игрока

Монако планирует подписать талантливого защитника из Меца

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Монако" продолжает активно укреплять состав своей команды на будущий сезон.

Клуб на этой неделе подпишет молодого и талантливого полузащитника Ламина Камара из "Меца". Сумма трансфера составляет 13 миллионов евро, но может вырасти до 15 млн благодаря дополнительным бонусам.

20-летний сенегалец за всю свою карьеру сыграл 38 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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