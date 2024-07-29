ПСЖ может подписать одного из лидеров Баварии

"ПСЖ" активно интересуется полузащитником "Баварии" Йозуа Киммихом.

Как сообщает Bayern & Germany, недавние переговоры между двумя клубами позволили "ПСЖ" ознакомиться с финансовыми требованиями мюнхенцев по трансферу своего футболиста. Французский гранд теперь знает цену за игрока и обдумывает предложение.

Напомним, что контракт Йозуа с "Баварией" истекает летом 2025 года.