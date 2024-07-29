  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ может подписать одного из лидеров Баварии
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ может подписать одного из лидеров Баварии

Франция

Немецкий клуб готов продать своего футболиста

ПСЖ может подписать одного из лидеров Баварии

twitter

Новина українською

"ПСЖ" активно интересуется полузащитником "Баварии" Йозуа Киммихом.

Как сообщает Bayern & Germany, недавние переговоры между двумя клубами позволили "ПСЖ" ознакомиться с финансовыми требованиями мюнхенцев по трансферу своего футболиста. Французский гранд теперь знает цену за игрока и обдумывает предложение.

Напомним, что контракт Йозуа с "Баварией" истекает летом 2025 года.

Читайте такжеРБ Лейпциг остается главным претендентом на подписание хавбека ПСЖ
По теме
yellow-arrow
Монако планирует подписать талантливого защитника из Меца
yellow-arrow
Хави Симонс решил остаться в Лейпциге - ранее игроком интересовались Бавария и МЮ
yellow-arrow
Ливерпуль отклонил предложение от Марселя по трансферу своего полузащитника
Бавария (Мюнхен) Пари Сен-Жермен Йозуа Киммих
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости