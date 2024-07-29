  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Мбаппе приобрел акции французского футбольного клуба, выступающего в Лиге 2
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мбаппе приобрел акции французского футбольного клуба, выступающего в Лиге 2

Франция

Форвард приобрел контрольный пакет акций команды

Мбаппе приобрел акции французского футбольного клуба, выступающего в Лиге 2

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Килиан Мбаппе, звезда мадридского "Реала" и капитан сборной Франции, стал совладельцем французского ФК "Кан", который выступает в Лиге 2.

Как сообщает Le Parisien, 25-летний форвард приобрел контрольный пакет акций клуба за 20 миллионов евро. Футболист станет владельцем клуба вместе с Пьером-Антуаном Каптоном, президентом наблюдательного совета команды.

Напомним, что 16 июля "Реал Мадрид" официально представил Килиана Мбаппе как нового игрока клуба на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Читайте такжеКуртуа - о Мбаппе: Это тот игрок, который способен делать разницу
По теме
yellow-arrow
ПСЖ может подписать одного из лидеров Баварии
yellow-arrow
Монако планирует подписать талантливого защитника из Меца
yellow-arrow
Хави Симонс решил остаться в Лейпциге - ранее игроком интересовались Бавария и МЮ
Реал (Мадрид) Лига 2 Кан (Франция) Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости