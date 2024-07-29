Мбаппе приобрел акции французского футбольного клуба, выступающего в Лиге 2

Килиан Мбаппе, звезда мадридского "Реала" и капитан сборной Франции, стал совладельцем французского ФК "Кан", который выступает в Лиге 2.

Как сообщает Le Parisien, 25-летний форвард приобрел контрольный пакет акций клуба за 20 миллионов евро. Футболист станет владельцем клуба вместе с Пьером-Антуаном Каптоном, президентом наблюдательного совета команды.

Напомним, что 16 июля "Реал Мадрид" официально представил Килиана Мбаппе как нового игрока клуба на стадионе "Сантьяго Бернабеу".