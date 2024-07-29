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Мбаппе приобрел акции французского футбольного клуба, выступающего в Лиге 2
Форвард приобрел контрольный пакет акций команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Килиан Мбаппе, звезда мадридского "Реала" и капитан сборной Франции, стал совладельцем французского ФК "Кан", который выступает в Лиге 2.
Как сообщает Le Parisien, 25-летний форвард приобрел контрольный пакет акций клуба за 20 миллионов евро. Футболист станет владельцем клуба вместе с Пьером-Антуаном Каптоном, президентом наблюдательного совета команды.
Напомним, что 16 июля "Реал Мадрид" официально представил Килиана Мбаппе как нового игрока клуба на стадионе "Сантьяго Бернабеу".
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