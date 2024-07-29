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Талант Бордо, которого хочет подписать Ливерпуль, стремится остаться во Франции

Франция

17-летний француз еще не определился со своим будущим

Талант Бордо, которого хочет подписать Ливерпуль, стремится остаться во Франции

Getty Images/Global Images Ukraine

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25 июля ФК "Бордо" принял решение отказаться от статуса профессионального клуба.

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В связи с этим все контракты будут расторгнуты, а игроки выставлены на продажу. Особое внимание привлекает 17-летний Матис Анжели, который считается одним из самых перспективных молодых футболистов Франции. На него уже претендуют несколько ведущих европейских клубов, в том числе английский "Ливерпуль".

Но по данным французских СМИ, Анжели хотел бы продолжить карьеру во Франции, где на игрока претендуют несколько команд Лиги 1, среди которых "Нант", "Ланс" и "Реймс".

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Франция Ливерпуль Бордо
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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