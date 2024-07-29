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Талант Бордо, которого хочет подписать Ливерпуль, стремится остаться во Франции
17-летний француз еще не определился со своим будущим
Getty Images/Global Images Ukraine
25 июля ФК "Бордо" принял решение отказаться от статуса профессионального клуба.
В связи с этим все контракты будут расторгнуты, а игроки выставлены на продажу. Особое внимание привлекает 17-летний Матис Анжели, который считается одним из самых перспективных молодых футболистов Франции. На него уже претендуют несколько ведущих европейских клубов, в том числе английский "Ливерпуль".
Но по данным французских СМИ, Анжели хотел бы продолжить карьеру во Франции, где на игрока претендуют несколько команд Лиги 1, среди которых "Нант", "Ланс" и "Реймс".
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