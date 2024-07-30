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Ренн объявил о приобретении чемпиона Италии

Франция
Обновлено

Норвежец принял новый вызов

Ренн объявил о приобретении чемпиона Италии

FC Rennais

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Норвежский защитник Лео Эстигор стал игроком "Ренна". Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.

Контракт между сторонами рассчитан на три сезона - до середины 2027 года.

"Я открыл для себя прекрасный стадион и сегодня я счастлив. Не могу дождаться начала сезона. Я провел два замечательных года в "Наполи", но почувствовал, что пришло время перемен, чтобы я мог продолжать получать столько игрового времени, сколько хочу.

У меня сложились очень хорошие отношения с руководством "Ренна", и я хочу взять на себя свою долю ответственности в этом спортивном проекте. Я здесь, чтобы проявить свои спортивные и человеческие качества, помочь команде и поддержать молодежь. Это новая лига, новая страна, все для меня будет новым, но я готов к этому новому вызову", - сказал новичок команды.

С 2022 года Эстигор защищал цвета "Наполи". В прошлом сезоне Лео сыграл в 32 матчах.

Ранее 24-летний футболист также выступал за такие клубы как "Дженоа", "Сток Сити", "Ковентри", "Санкт-Паули" и "Брайтон".

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Источник:
Rennais
Опубликовал: Александр Бураков
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