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Ренн объявил о приобретении чемпиона Италии
Норвежец принял новый вызов
FC Rennais
Норвежский защитник Лео Эстигор стал игроком "Ренна". Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.
Контракт между сторонами рассчитан на три сезона - до середины 2027 года.
"Я открыл для себя прекрасный стадион и сегодня я счастлив. Не могу дождаться начала сезона. Я провел два замечательных года в "Наполи", но почувствовал, что пришло время перемен, чтобы я мог продолжать получать столько игрового времени, сколько хочу.
У меня сложились очень хорошие отношения с руководством "Ренна", и я хочу взять на себя свою долю ответственности в этом спортивном проекте. Я здесь, чтобы проявить свои спортивные и человеческие качества, помочь команде и поддержать молодежь. Это новая лига, новая страна, все для меня будет новым, но я готов к этому новому вызову", - сказал новичок команды.
С 2022 года Эстигор защищал цвета "Наполи". В прошлом сезоне Лео сыграл в 32 матчах.
Ранее 24-летний футболист также выступал за такие клубы как "Дженоа", "Сток Сити", "Ковентри", "Санкт-Паули" и "Брайтон".
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