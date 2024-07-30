ФК Труа возвращается в Лигу 2 после банкротства Бордо

ФК "Труа" вернулся в Лигу 2. Это стало возможным после того, как «Бордо» объявил о банкротстве.

"Труа", которая является частью футбольной империи City Football Group, последние два сезона боролась за выживание в дивизионах французского футбола. Однако, благодаря системе лицензирования и необходимости сохранить равновесие в Лиге 2, именно они получили приглашение занять вакантное место.

"Труа" начнет сезон Лиги 2 2024/25 через две недели матчем против "Генгама".