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ФК Труа возвращается в Лигу 2 после банкротства Бордо

Франция

Официально

ФК Труа возвращается в Лигу 2 после банкротства Бордо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

ФК "Труа" вернулся в Лигу 2. Это стало возможным после того, как «Бордо» объявил о банкротстве.

"Труа", которая является частью футбольной империи City Football Group, последние два сезона боролась за выживание в дивизионах французского футбола. Однако, благодаря системе лицензирования и необходимости сохранить равновесие в Лиге 2, именно они получили приглашение занять вакантное место.

"Труа" начнет сезон Лиги 2 2024/25 через две недели матчем против "Генгама".

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
30.07.2024 в 20:00
Як у нас..)
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
30.07.2024 в 20:00
Як у нас..)
Ответить
0
0

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