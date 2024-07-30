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ФК Труа возвращается в Лигу 2 после банкротства Бордо
Официально
Getty Images/Global Images Ukraine
ФК "Труа" вернулся в Лигу 2. Это стало возможным после того, как «Бордо» объявил о банкротстве.
"Труа", которая является частью футбольной империи City Football Group, последние два сезона боролась за выживание в дивизионах французского футбола. Однако, благодаря системе лицензирования и необходимости сохранить равновесие в Лиге 2, именно они получили приглашение занять вакантное место.
"Труа" начнет сезон Лиги 2 2024/25 через две недели матчем против "Генгама".
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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30.07.2024 в 20:00
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