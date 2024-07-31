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Официально: Мбаппе приобрел акции французского клуба, выступающего в Лиге 2

Франция

Футболист приобрел долю акций за 15 миллионов евро

Официально: Мбаппе приобрел акции французского клуба, выступающего в Лиге 2

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звезда мадридского "Реала" Килиан Мбаппе стал совладельцем французского ФК "Кан".

Инвестиционный фонд игрока Coalition Capital приобрел 80% акций французской команды Лиги 2 за 15 миллионов евро. Миноритарный акционер Пьер-Антуан Каптон сохранил 20% акций.

Напомним, что 16 июля "Реал Мадрид" официально представил Килиана Мбаппе как нового игрока клуба на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

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"Кан" Килиан Мбаппе
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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