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Официально: Мбаппе приобрел акции французского клуба, выступающего в Лиге 2
Футболист приобрел долю акций за 15 миллионов евро
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звезда мадридского "Реала" Килиан Мбаппе стал совладельцем французского ФК "Кан".
Инвестиционный фонд игрока Coalition Capital приобрел 80% акций французской команды Лиги 2 за 15 миллионов евро. Миноритарный акционер Пьер-Антуан Каптон сохранил 20% акций.
Напомним, что 16 июля "Реал Мадрид" официально представил Килиана Мбаппе как нового игрока клуба на стадионе "Сантьяго Бернабеу".
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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