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Ницца намерена подписать форварда Ювентуса
Французский клуб ищет замену травмированному нападающему
Фото: juventus.com
"Ницца" готовилась к спокойному началу сезона, но трансферные планы клуба изменились.
Во время сборов в Австрии форвард "Ниццы" Терем Моффи повредил крестообразные связки колена. Кроме того, по сообщениям СМИ, команду покинут еще два игрока. Теперь клуб ищет другого нападающего.
Кандидатов много, но издание TuttoJuve назвало лишь одного: форварда "Ювентуса" Аркадиуша Милика.
Поляк в прошлом сезоне сыграл 36 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.
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Источник:TuttoJuve
Опубликовал: Екатерина Власова
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