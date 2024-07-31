  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Ницца намерена подписать форварда Ювентуса
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ницца намерена подписать форварда Ювентуса

Франция

Французский клуб ищет замену травмированному нападающему

Ницца намерена подписать форварда Ювентуса

Фото: juventus.com

Новина українською

"Ницца" готовилась к спокойному началу сезона, но трансферные планы клуба изменились.

Во время сборов в Австрии форвард "Ниццы" Терем Моффи повредил крестообразные связки колена. Кроме того, по сообщениям СМИ, команду покинут еще два игрока. Теперь клуб ищет другого нападающего.

Кандидатов много, но издание TuttoJuve назвало лишь одного: форварда "Ювентуса" Аркадиуша Милика.

Поляк в прошлом сезоне сыграл 36 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.

Читайте такжеРабьо прощается с Ювентусом: До свидания и удачи
По теме
yellow-arrow
Монако подписал талантливого сенегальского хавбека
yellow-arrow
Официально: Мбаппе приобрел акции французского клуба, выступающего в Лиге 2
yellow-arrow
Официально: Защитник Ирландии и Лиона стал одноклубником Миколенко
Ювентус (Турин) Ницца Аркадиуш Милик Терем Моффи
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TuttoJuve
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости