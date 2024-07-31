Ницца намерена подписать форварда Ювентуса

"Ницца" готовилась к спокойному началу сезона, но трансферные планы клуба изменились.

Во время сборов в Австрии форвард "Ниццы" Терем Моффи повредил крестообразные связки колена. Кроме того, по сообщениям СМИ, команду покинут еще два игрока. Теперь клуб ищет другого нападающего.

Кандидатов много, но издание TuttoJuve назвало лишь одного: форварда "Ювентуса" Аркадиуша Милика.

Поляк в прошлом сезоне сыграл 36 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.