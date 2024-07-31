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Монако подписал талантливого сенегальского хавбека

Франция

Трансфер обошелся французскому клубу в 13,5 млн евро

Монако подписал талантливого сенегальского хавбека

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Монако" объявил о подписании перспективного полузащитника Ламина Камары из французского "Меца".

20-летний сенегалец заключил соглашение, которое рассчитано на пять лет. Трансфер игрока обошелся "Монако" в 13,5 миллиона евро.

Интересно, что в подписании Камары был заинтересован английский "Саутгемптон", однако "Мец" отклонил их предложение.

Ламин за всю свою карьеру сыграл 38 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 6 ассистов.

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