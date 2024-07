Монако подписал талантливого сенегальского хавбека

"Монако" объявил о подписании перспективного полузащитника Ламина Камары из французского "Меца".

20-летний сенегалец заключил соглашение, которое рассчитано на пять лет. Трансфер игрока обошелся "Монако" в 13,5 миллиона евро.

#ASM is pleased to announce the arrival of Lamine Camara ????????



The 20-year-old Senegalese international midfielder has signed for 5 seasons and is now linked to the Club until June 30, 2029 ????https://t.co/cfiBciLDI4