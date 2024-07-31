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Монако подписал талантливого сенегальского хавбека
Трансфер обошелся французскому клубу в 13,5 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine
"Монако" объявил о подписании перспективного полузащитника Ламина Камары из французского "Меца".
20-летний сенегалец заключил соглашение, которое рассчитано на пять лет. Трансфер игрока обошелся "Монако" в 13,5 миллиона евро.
#ASM is pleased to announce the arrival of Lamine Camara ????????— AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) July 30, 2024
The 20-year-old Senegalese international midfielder has signed for 5 seasons and is now linked to the Club until June 30, 2029 ????https://t.co/cfiBciLDI4
Интересно, что в подписании Камары был заинтересован английский "Саутгемптон", однако "Мец" отклонил их предложение.
Ламин за всю свою карьеру сыграл 38 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 6 ассистов.
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