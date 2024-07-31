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ПСЖ договорился о трансфере опорника Бенфики за 70 миллионов евро

Франция
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ПСЖ договорился о трансфере опорника Бенфики за 70 миллионов евро

Getty Images

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"ПСЖ" успешно завершил переговоры с лиссабонской "Бенфикой" по трансферу талантливого 19-летнего опорного полузащитника Жоау Невеша.

Как сообщает издание L'Equipe, сумма трансфера составляет 70 миллионов евро с учетом бонусов. Португалец подписал пятилетний контракт.

Опорник в прошлом сезоне сыграл 55 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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