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У ПСЖ возникли некоторые трудности с подписанием Киммиха

Франция
Обновлено

Не все так просто

У ПСЖ возникли некоторые трудности с подписанием Киммиха

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Ранее сообщалось, что "ПСЖ" хочет подписать полузащитника "Баварии" Йозуа Киммиха

Но по данным французских СМИ, у французского клуба могут возникнуть проблемы. Футболист не планирует покидать мюнхенскую команду этим летом и готов дождаться окончания контракта. Несмотря на это, "Бавария" заинтересована в продаже игрока уже сейчас, чтобы избежать его потери на правах свободного агента в следующем году.

Учитывая такую ситуацию, руководство "ПСЖ", вероятно, рассмотрит другие варианты усиления своей команды.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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