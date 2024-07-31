У ПСЖ возникли некоторые трудности с подписанием Киммиха

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" хочет подписать полузащитника "Баварии" Йозуа Киммиха

Но по данным французских СМИ, у французского клуба могут возникнуть проблемы. Футболист не планирует покидать мюнхенскую команду этим летом и готов дождаться окончания контракта. Несмотря на это, "Бавария" заинтересована в продаже игрока уже сейчас, чтобы избежать его потери на правах свободного агента в следующем году.

Учитывая такую ситуацию, руководство "ПСЖ", вероятно, рассмотрит другие варианты усиления своей команды.