Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У ПСЖ возникли некоторые трудности с подписанием Киммиха
Не все так просто
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" хочет подписать полузащитника "Баварии" Йозуа Киммиха
Но по данным французских СМИ, у французского клуба могут возникнуть проблемы. Футболист не планирует покидать мюнхенскую команду этим летом и готов дождаться окончания контракта. Несмотря на это, "Бавария" заинтересована в продаже игрока уже сейчас, чтобы избежать его потери на правах свободного агента в следующем году.
Учитывая такую ситуацию, руководство "ПСЖ", вероятно, рассмотрит другие варианты усиления своей команды.
Популярное сейчас
- Тайсон Фьюри: Усик, тебя предупредили
- Черноморец просматривает двух воспитанников Динамо - Источник
- Старт сезона в Первой лиги начнется позже, чем планировалось
- ПСЖ готов перехватить Уильямса у Барселоны
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО