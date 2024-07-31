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Вест Хэм приближается к подписанию контракта с форвардом Боруссии Д
Фюллькруг хотел бы сыграть в Премьер-Лиге
Getty Images / Global Images Ukraine
"Вест Хэм" продолжает активно работать на трансферном рынке.
По информации Фабрицио Романо, "молотобойцы" планируют новый раунд переговоров с дортмундской "Боруссией" по трансферу нападающего Никласа Фюллькруга.
Сам футболист уже выразил желание перебраться в Англию, и сделка может быть завершена в ближайшее время. Но пока все зависит от клубов.
Никлас в прошлом сезоне забил 16 голов и отдал 10 ассистов в 46 матчах за "Боруссию".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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