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Вест Хэм приближается к подписанию контракта с форвардом Боруссии Д

Франция
Обновлено

Фюллькруг хотел бы сыграть в Премьер-Лиге

Вест Хэм приближается к подписанию контракта с форвардом Боруссии Д

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Вест Хэм" продолжает активно работать на трансферном рынке.

По информации Фабрицио Романо, "молотобойцы" планируют новый раунд переговоров с дортмундской "Боруссией" по трансферу нападающего Никласа Фюллькруга.

Сам футболист уже выразил желание перебраться в Англию, и сделка может быть завершена в ближайшее время. Но пока все зависит от клубов.

Никлас в прошлом сезоне забил 16 голов и отдал 10 ассистов в 46 матчах за "Боруссию".

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Боруссия (Дортмунд) Никлас Фюллькруг Вест Хэм
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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