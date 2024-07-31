Вест Хэм приближается к подписанию контракта с форвардом Боруссии Д

"Вест Хэм" продолжает активно работать на трансферном рынке.

По информации Фабрицио Романо, "молотобойцы" планируют новый раунд переговоров с дортмундской "Боруссией" по трансферу нападающего Никласа Фюллькруга.

Сам футболист уже выразил желание перебраться в Англию, и сделка может быть завершена в ближайшее время. Но пока все зависит от клубов.

Никлас в прошлом сезоне забил 16 голов и отдал 10 ассистов в 46 матчах за "Боруссию".