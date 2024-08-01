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Бордо понизили до четвертого дивизиона
Клуб еще может подать апелляцию
Фото: Бордо
Федерация футбола Франции приняла решение понизить "Бордо" до четвертого дивизиона.
На слушании, которое состоялось 1 августа, в финансовой комиссии Французской футбольной ассоциации клуб пытался отстоять свое право остаться в третьем эшелоне, несмотря на текущие проблемы. В конце концов, им это не удалось. "Бордо" еще может подать апелляцию в Олимпийский комитет Франции.
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Напомним, что "Бордо" также отказался от профессионального статуса, который он впервые получил в 1937 году, что привело к тому, что игроки первой команды стали свободными агентами, а молодежная академия будет закрыта.
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