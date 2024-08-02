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Лилль подписал бывшего игрока Вильярреала
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Аисса Манди расторг контракт с "Вильярреалом", но он долго не находился в поиске нового клуба. Алжирский защитник в новом сезоне будет играть в "Лилле". Контракт игрока с французским клубом рассчитан до конца июня 2026 года.
"Я очень рад, что подписываю контракт с этим замечательным клубом, а также потому, что возвращаюсь во Францию. Я отсутствовал в течение 8 лет. Проект "Лилля" меня очень заинтересовал. Я много говорил о нем с головой и с моей семьей, и мы решили приехать сюда. У меня сложилось представление о "LOSC" как о замечательном клубе, одном из лучших во Франции. Я очень рад, что присоединяюсь к нему. Я постараюсь принести опыт, который я получил за рубежом, этой замечательной команде "Лилля", которая полна талантов", - заявил алжирский защитник после перехода.
Добавим, что в прошлом сезоне Аисса Манди провел 22 матча и отметился одним забитым мячом.
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