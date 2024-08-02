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Лилль приобрел у Херенвена 21-летнего вингера с чемпионата Нидерландов
Об этом говорится на сайте французского клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Лилль" продолжает свою работу на трансферном рынке. Французский клуб приобрел у нидерландского "Херенвена" Осаме Сахрауи. Контракт игрока с "Лиллем" рассчитан на пять лет, а по данным transfermarkt, стоимость трансфера составила 7.6 млн евро.
"Я очень рад быть здесь, в "Лилле". Это был долгий процесс, но теперь я здесь, и я здесь, чтобы остаться, в этом фантастическом клубе с большой историей, который каждый сезон борется за европейские места. Я очень рад быть частью этого проекта. Я также с нетерпением жду открытия для себя Лиги 1, очень конкурентной лиги с большим количеством талантов", - заявил норвежский вингер после перехода.
Добавим, что в прошлом сезоне Осаме Сахрауи сыграл 33 поединка, где отметился 8 голами и 8 ассистами.
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