  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Лилль приобрел у Херенвена 21-летнего вингера с чемпионата Нидерландов
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лилль приобрел у Херенвена 21-летнего вингера с чемпионата Нидерландов

Франция
Обновлено

Об этом говорится на сайте французского клуба

Лилль приобрел у Херенвена 21-летнего вингера с чемпионата Нидерландов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Лилль" продолжает свою работу на трансферном рынке. Французский клуб приобрел у нидерландского "Херенвена" Осаме Сахрауи. Контракт игрока с "Лиллем" рассчитан на пять лет, а по данным transfermarkt, стоимость трансфера составила 7.6 млн евро.

"Я очень рад быть здесь, в "Лилле". Это был долгий процесс, но теперь я здесь, и я здесь, чтобы остаться, в этом фантастическом клубе с большой историей, который каждый сезон борется за европейские места. Я очень рад быть частью этого проекта. Я также с нетерпением жду открытия для себя Лиги 1, очень конкурентной лиги с большим количеством талантов", - заявил норвежский вингер после перехода.

Добавим, что в прошлом сезоне Осаме Сахрауи сыграл 33 поединка, где отметился 8 голами и 8 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Лилль подписал бывшего игрока Вильярреала
yellow-arrow
Бордо понизили до четвертого дивизиона
yellow-arrow
У Игнатенко есть хорошие в финансовом плане предложения из ОАЭ и Турции
Херенвен Лилль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Лілль
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости