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Клуб Лиги 1 арендовал 20-летнего хавбека Челси

Франция

Продление соглашения

Клуб Лиги 1 арендовал 20-летнего хавбека Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Страсбур" объявил об аренде полузащитника "Челси" Андрея Сантоса на сезон 2024/25.

Стоит отметить, что на этих же условиях 20-летний бразилец провёл во французском клубе вторую половину прошлой кампании. В 11 сыгранных матчах за этот период Андрей отметился одним голом в 11 матчах, а также был признан лучшим игроков эльзасцев по итогам апреля и мая.

Напомним, что Сантос перешёл в "Челси" в 2023 году из "Васко да Гамы".

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Челси (Лондон) Страсбур аренда Андрей Сантос
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Источник:
RCSA
Опубликовал: Александр Бураков
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