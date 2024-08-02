Клуб Лиги 1 арендовал 20-летнего хавбека Челси

"Страсбур" объявил об аренде полузащитника "Челси" Андрея Сантоса на сезон 2024/25.

Стоит отметить, что на этих же условиях 20-летний бразилец провёл во французском клубе вторую половину прошлой кампании. В 11 сыгранных матчах за этот период Андрей отметился одним голом в 11 матчах, а также был признан лучшим игроков эльзасцев по итогам апреля и мая.

Напомним, что Сантос перешёл в "Челси" в 2023 году из "Васко да Гамы".