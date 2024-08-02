Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клуб Лиги 1 арендовал 20-летнего хавбека Челси
Продление соглашения
Getty Images/Global Images Ukraine
"Страсбур" объявил об аренде полузащитника "Челси" Андрея Сантоса на сезон 2024/25.
Стоит отметить, что на этих же условиях 20-летний бразилец провёл во французском клубе вторую половину прошлой кампании. В 11 сыгранных матчах за этот период Андрей отметился одним голом в 11 матчах, а также был признан лучшим игроков эльзасцев по итогам апреля и мая.
Напомним, что Сантос перешёл в "Челси" в 2023 году из "Васко да Гамы".
???? (Re) Bienvenu @04Andrey !#MercatoRCSA pic.twitter.com/hELgqhqSOp— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 2, 2024
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов. Хорватия максимально близка к тому, чтобы опустить Украину на 20-е место
- Вылет Полесья из еврокубков, успехи украинцев на Олимпиаде и проблемы Манчестер Юнайтед. Главные новости за 1 августа
- Пара Кривбасс-Виктория будет фигурировать в двух жеребьевках - плей-офф ЛЕ и ЛК. Известны потенциальные соперники
- Бордо понизили до четвертого дивизиона
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Довбик отказался от 1,5 млн евро ради перехода в Рому