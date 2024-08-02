  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Пиоли может стать главным тренером Ренна, если Стефан подаст в отставку
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пиоли может стать главным тренером Ренна, если Стефан подаст в отставку

Франция

Стефано является главным претендентом на эту должность

Пиоли может стать главным тренером Ренна, если Стефан подаст в отставку

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший тренер "Милана" Стефано Пиоли может вскоре возглавить ФК "Ренн".

По данным Foot Mercato, специалист является главным претендентом на эту должность на случай отставки нынешнего тренера команды Жульена Стефана.

Новый спортивный директор "Ренна" Фредерик Массара, который ранее работал с Пиоли в "Милане", уже выразил свою поддержку кандидатуре итальянца.

Напомним, что Пиоли покинул "россонери" в конце прошлого сезона.

Читайте такжеРенн объявил о приобретении чемпиона Италии
По теме
yellow-arrow
Клуб Лиги 1 арендовал 20-летнего хавбека Челси
yellow-arrow
Лилль приобрел у Херенвена 21-летнего вингера с чемпионата Нидерландов
yellow-arrow
Лилль подписал бывшего игрока Вильярреала
Стефано Пиоли Ренн Милан Жюльен Стефан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости