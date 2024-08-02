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Пиоли может стать главным тренером Ренна, если Стефан подаст в отставку
Стефано является главным претендентом на эту должность
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер "Милана" Стефано Пиоли может вскоре возглавить ФК "Ренн".
По данным Foot Mercato, специалист является главным претендентом на эту должность на случай отставки нынешнего тренера команды Жульена Стефана.
Новый спортивный директор "Ренна" Фредерик Массара, который ранее работал с Пиоли в "Милане", уже выразил свою поддержку кандидатуре итальянца.
Напомним, что Пиоли покинул "россонери" в конце прошлого сезона.
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Источник:Foot Mercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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