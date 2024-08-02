Бывший игрок сборной Франции подписал контракт с Тулузой

Опытный правый защитник, чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, Джибриль Сидибе подписал контракт с "Тулузой".

Игрок присоединяется к французскому клубу как свободный агент. Другие детали договора остаются в тайне.

Новый игрок "фиалок" также защищал цвета таких клубов как: "Лилль", "Монако", "Труа", "АЕК" и "Эвертон". Джибриль за всю свою карьеру сыграл 409 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 40 ассистов.