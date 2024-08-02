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Бывший игрок сборной Франции подписал контракт с Тулузой
Футболист перешел из греческого АЕК
Фото: asmonaco.com
Опытный правый защитник, чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, Джибриль Сидибе подписал контракт с "Тулузой".
Игрок присоединяется к французскому клубу как свободный агент. Другие детали договора остаются в тайне.
Le TéFéCé vous présente son nouveau numéro 1️⃣9️⃣#DeboutToujours #Mercato #Ligue1 #AlerteSidibéhttps://t.co/JDOPn5B3AE pic.twitter.com/8lFnEkzVRK— Toulouse FC (@ToulouseFC) August 2, 2024
Новый игрок "фиалок" также защищал цвета таких клубов как: "Лилль", "Монако", "Труа", "АЕК" и "Эвертон". Джибриль за всю свою карьеру сыграл 409 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 40 ассистов.
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