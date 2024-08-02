  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Бывший игрок сборной Франции подписал контракт с Тулузой
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший игрок сборной Франции подписал контракт с Тулузой

Франция
Обновлено

Футболист перешел из греческого АЕК

Бывший игрок сборной Франции подписал контракт с Тулузой

Фото: asmonaco.com

Новина українською

Опытный правый защитник, чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, Джибриль Сидибе подписал контракт с "Тулузой".

Игрок присоединяется к французскому клубу как свободный агент. Другие детали договора остаются в тайне.

Новый игрок "фиалок" также защищал цвета таких клубов как: "Лилль", "Монако", "Труа", "АЕК" и "Эвертон". Джибриль за всю свою карьеру сыграл 409 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 40 ассистов.

По теме
yellow-arrow
Марсель Де Дзерби сделал предложение Лунину
yellow-arrow
Пиоли может стать главным тренером Ренна, если Стефан подаст в отставку
yellow-arrow
Клуб Лиги 1 арендовал 20-летнего хавбека Челси
АЕК (Афины) Тулуза Джибриль Сидибе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Toulouse
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости