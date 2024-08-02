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Президент Бенфики Руй Кошта подтвердил, что клуб продаст своего опорника ПСЖ за 70 миллионов евро
Да, все уже сделано (с)
Getty Images
Опорный полузащитник "Бенфики" Жоау Невеш станет игроком французского "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщил президент португальского клуба Руй Кошта.
"Да, все уже сделано. Печально видеть, что Жоау покинет нашу команду, он топовый игрок и топовый парень, но мы не можем отклонить предложение в 70 миллионов евро на сегодня. Все просто, мы не можем сказать "нет", - сказал Кошта.
Опорник в прошлом сезоне сыграл 55 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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