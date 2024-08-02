Президент Бенфики Руй Кошта подтвердил, что клуб продаст своего опорника ПСЖ за 70 миллионов евро

Опорный полузащитник "Бенфики" Жоау Невеш станет игроком французского "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщил президент португальского клуба Руй Кошта.

"Да, все уже сделано. Печально видеть, что Жоау покинет нашу команду, он топовый игрок и топовый парень, но мы не можем отклонить предложение в 70 миллионов евро на сегодня. Все просто, мы не можем сказать "нет", - сказал Кошта.