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Соболь провел полный контрольный матч за Страсбург
Украинец активно задействуется в спаррингах
Фото - ФК Страсбур / автор невідомий
Украинский защитник "Страсбурга" Эдуард Соболь сыграл полный контрольный матч с "Фрайбургом". Французы уступили немцам со счетом 2:3.
Ранее Соболь участвовал в спаррингах команды с "Мюнхеном 1860" (90 минут), "Вольфсбергом" (45 минут), "Фенербахче" (45 минут) и "Карлсруэ" (30 минут).
Контракт украинца со "Страсбургом" рассчитан до лета 2026-го года. Прошлые полгода Соболь выступал на правах аренды за "Генк".
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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