Очередной трансфер для Де Дзерби. Марсель оформит переход хавбека за потенциальные 35 млн евро

"Марсель" продолжает работать на трансферном рынке. Вскоре провансальцы подпишут полузащитника "Интера" Валентина Карбони. Об этом сообщает Николо Скира.

Атакующий полузащитник присоединится к французской команде на правах годовой аренды. "Марсель" заплатит за нее один миллион евро.

В соглашение будет включено право выкупа за 35 миллионов евро. Также, если “Марсель” этим правом воспользуется, “Интер” также сможет обратно оформить трансфер игрока за 40 млн евро.

Однако сначала "неррадзурри" хотят подписать новый контракт с футболистом до 2029 года. Текущее соглашение завершается в 2028 году.

Скира отмечает, что переход должен состояться в течение следующих двух-трех суток.

Прошлый сезон Карбони провел в аренде в “Монце”. На его счету 32 матча за эту команду. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 19-летнего аргентинца в 15 миллионов евро.