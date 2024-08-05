ПСЖ может подписать эквадорского защитника Айнтрахта

Эквадорский защитник "Айнтрахта Франкфурта" Вильям Пачо, который ранее интересовал "Ливерпуль", может присоединиться к "Пари Сен-Жермен".

По данным немецкого издания Sky Sports, футболист и парижский клуб уже согласовали личные условия контракта. Клубы между собой уже почти договорились о сумме отступных - 45 миллионов евро. Пачо нужно будет пройти медицинское обследование, которое запланировано на эту неделю.

У Вильяма контракт с "Айнтрахтом" рассчитан до 30 июня 2028 года.