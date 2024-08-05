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ПСЖ может подписать эквадорского защитника Айнтрахта

Франция

Парижский клуб уже согласовал личные условия контракта с игроком

ПСЖ может подписать эквадорского защитника Айнтрахта

Getty Images/Global Images Ukraine

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Эквадорский защитник "Айнтрахта Франкфурта" Вильям Пачо, который ранее интересовал "Ливерпуль", может присоединиться к "Пари Сен-Жермен".

По данным немецкого издания Sky Sports, футболист и парижский клуб уже согласовали личные условия контракта. Клубы между собой уже почти договорились о сумме отступных - 45 миллионов евро. Пачо нужно будет пройти медицинское обследование, которое запланировано на эту неделю.

У Вильяма контракт с "Айнтрахтом" рассчитан до 30 июня 2028 года.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Вarcelinius
05.08.2024 в 18:18
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
05.08.2024 в 18:18
Редакция, ОГРОМНЕЙШАЯ просьба к вам, ХВАТИТ НАКИДЫВАТЬ НОВОСТИ НА ЛЕНТУ КАЖДЫЕ ДВЕ МИНУТЫ
Ответить
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