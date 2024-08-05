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Официально: ПСЖ оформил трансфер опорника из Бенфики

Франция

Сумма трансфера составила 60+10 миллионов евро

Официально: ПСЖ оформил трансфер опорника из Бенфики

ПСЖ

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Опорный полузащитник Жоау Невеш присоединился к французскому "Пари Сен-Жермен" из "Бенфики".

Футболист подписал контракт, который рассчитан до 30 июня 2029 года.

Жоау будет играть в "ПСЖ" под номером 87.

Сумма трансфера составила 60 миллионов евро, плюс 10 миллионов евро в виде бонусов и переход Ренато Санчеса в "Бенфику" на правах аренды с правом выкупа.

Жоау в прошлом сезоне сыграл 55 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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Источник:
ПСЖ
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Вarcelinius
05.08.2024 в 18:18
Редакция, ОГРОМНЕЙШАЯ просьба к вам, ХВАТИТ НАКИДЫВАТЬ НОВОСТИ НА ЛЕНТУ КАЖДЫЕ ДВЕ МИНУТЫ
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Комментарии 1
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Вarcelinius
05.08.2024 в 18:18
Редакция, ОГРОМНЕЙШАЯ просьба к вам, ХВАТИТ НАКИДЫВАТЬ НОВОСТИ НА ЛЕНТУ КАЖДЫЕ ДВЕ МИНУТЫ
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