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Официально: ПСЖ оформил трансфер опорника из Бенфики
Сумма трансфера составила 60+10 миллионов евро
ПСЖ
Опорный полузащитник Жоау Невеш присоединился к французскому "Пари Сен-Жермен" из "Бенфики".
Футболист подписал контракт, который рассчитан до 30 июня 2029 года.
Жоау будет играть в "ПСЖ" под номером 87.
????????????#WelcomeJoãoNeves pic.twitter.com/2g9aNPbDlm— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 5, 2024
Сумма трансфера составила 60 миллионов евро, плюс 10 миллионов евро в виде бонусов и переход Ренато Санчеса в "Бенфику" на правах аренды с правом выкупа.
Жоау в прошлом сезоне сыграл 55 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
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Источник:ПСЖ
Опубликовал: Екатерина Власова
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Вarcelinius
05.08.2024 в 18:18
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