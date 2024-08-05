Официально: ПСЖ оформил трансфер опорника из Бенфики

Опорный полузащитник Жоау Невеш присоединился к французскому "Пари Сен-Жермен" из "Бенфики".

Футболист подписал контракт, который рассчитан до 30 июня 2029 года.

Жоау будет играть в "ПСЖ" под номером 87.

Сумма трансфера составила 60 миллионов евро, плюс 10 миллионов евро в виде бонусов и переход Ренато Санчеса в "Бенфику" на правах аренды с правом выкупа.

Жоау в прошлом сезоне сыграл 55 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.