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Президент ПСЖ - о переходе Невеша: Он один из самых талантливых игроков Португалии

Франция

Нассер Аль-Хелаифи рассказал о трансфере опорника Бенфики

Президент ПСЖ - о переходе Невеша: Он один из самых талантливых игроков Португалии

ПСЖ

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Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи высказался о подписании контракта с опорным полузащитником Жоау Невешом.

"Мы рады приветствовать Жоау в семье "Пари Сен-Жермен". Невеш - один из самых талантливых игроков Португалии и мира. Он готов бороться за нашу команду, чего мы ожидаем от всех наших игроков".

Напомним, что Невеш 5 августа присоединился к французскому клубу, подписав контракт до лета 2029 года.

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Источник:
ПСЖ
Опубликовал: Екатерина Власова
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