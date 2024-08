Хатебур покинул Аталанту и присоединился к клубу Лиги 1

Опытный нидерландский полузащитник Ханс Хатебур покинул "Аталанту" и подписал контракт с "Ренном".

Клубы пока не сообщают деталей сделку, но по информации итальянских СМИ, игрок заключил соглашение, которое рассчитано до 2026 года. А трансфер 30-летнего футболиста обошелся французскому клубу примерно в 3 миллиона евро.

Quasi 8 stagioni, 245 presenze, 12 gol e tanto, tantissimo entusiasmo. Grazie di tutto, "cavallo pazzo", per sempre nella storia ????????



Almost 8 seasons, 245 appearances, 12 goals and zing galore. Het beste Hans, forever in history ????????@Hans33Hateboer | #GoAtalantaGo ⚫️????