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Марсель направил официальное предложение Аяксу по трансферу опытного голкипера

Франция

Стороны активно обсуждают детали будущего контракта

Марсель направил официальное предложение Аяксу по трансферу опытного голкипера

Фото: https://twitter.com/AFCAjax

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"Марсель" направил официальное предложение "Аяксу" о подписании аргентинского голкипера Херонимо Рульи.

По словам Фабрицио Романо, переговоры между двумя клубами уже начались, и стороны активно обсуждают детали будущего трансфера. По предварительным данным, французский клуб готов выложить за Рульи от 3 до 4 миллионов евро.

Напомним, что у 32-летнего голкипера контракт с "Аяксом" рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Аякс (Амстердам) Марсель Херонимо Рульи
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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