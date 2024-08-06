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Марсель направил официальное предложение Аяксу по трансферу опытного голкипера
Стороны активно обсуждают детали будущего контракта
Фото: https://twitter.com/AFCAjax
"Марсель" направил официальное предложение "Аяксу" о подписании аргентинского голкипера Херонимо Рульи.
По словам Фабрицио Романо, переговоры между двумя клубами уже начались, и стороны активно обсуждают детали будущего трансфера. По предварительным данным, французский клуб готов выложить за Рульи от 3 до 4 миллионов евро.
Напомним, что у 32-летнего голкипера контракт с "Аяксом" рассчитан до 30 июня 2026 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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