Марсель направил официальное предложение Аяксу по трансферу опытного голкипера

"Марсель" направил официальное предложение "Аяксу" о подписании аргентинского голкипера Херонимо Рульи.

По словам Фабрицио Романо, переговоры между двумя клубами уже начались, и стороны активно обсуждают детали будущего трансфера. По предварительным данным, французский клуб готов выложить за Рульи от 3 до 4 миллионов евро.

Напомним, что у 32-летнего голкипера контракт с "Аяксом" рассчитан до 30 июня 2026 года.