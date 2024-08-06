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ПСЖ начал переговоры по трансферу вингера Манчестер Юнайтед
Санчо не против перейти в Лигу 1
фото - twitter.com/Sanchooo10
Вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо может покинуть свою команду.
Как сообщает Sky Sports, "ПСЖ" начал переговоры с английским клубом по трансферу игрока. Санчо не против перейти в Лигу 1, поскольку не уверен, что получит достаточно игрового времени в "Манчестер Юнайтед" в течение сезона.
Напомним, что Джейдон вторую половину прошлого сезона выступал за дортмундскую "Боруссию" на правах аренды.
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Источник:Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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