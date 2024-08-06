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Марсель отстранил своего защитника из-за нарушения дисциплины

Франция
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Марсель отстранил своего защитника из-за нарушения дисциплины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Марселя" Шансель Мбемба отстранен от тренировок с командой после инцидента, который произошел на занятии.

Как сообщает RMC Sport, игрока обвиняют в некорректном поведении в отношении одного из членов руководства клуба. Поэтому футболист больше не будет тренироваться с основным составом и не будет представлять клуб.

Мбемба, который перешел в "Марсель" из "Порту" в 2022 году, был одним из ключевых игроков команды и помог ей дойти до полуфинала Лиги Европы в прошлом году.

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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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