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Марсель отстранил своего защитника из-за нарушения дисциплины
Все из-за поведения игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Марселя" Шансель Мбемба отстранен от тренировок с командой после инцидента, который произошел на занятии.
Как сообщает RMC Sport, игрока обвиняют в некорректном поведении в отношении одного из членов руководства клуба. Поэтому футболист больше не будет тренироваться с основным составом и не будет представлять клуб.
Мбемба, который перешел в "Марсель" из "Порту" в 2022 году, был одним из ключевых игроков команды и помог ей дойти до полуфинала Лиги Европы в прошлом году.
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