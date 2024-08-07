Франция
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Ренн отклонил предложение Штутгарта в размере 20 миллионов евро за своего форварда
22-летним игроком также интересуются другие европейские клубы
Фото: staderennais.com
"Ренн" отклонил предложение "Штутгарта" в размере 20 миллионов евро за своего форварда Арно Калимуэндо.
Как сообщает L'Équipe, футболист не заинтересован в подписании контракта с немецким клубом и рассматривает другие варианты продолжения своей карьеры.
22-летним игроком интересуются "Айнтрахт" (Франкфурт), "Монако" и другие.
Но Калимуэндо сейчас сосредоточен на выступлении за сборную Франции на Олимпийских играх в Париже. Команда сыграет в финале турнира против Испании 9 августа.
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Источник:L'Équipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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