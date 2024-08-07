"Ренн" отклонил предложение "Штутгарта" в размере 20 миллионов евро за своего форварда Арно Калимуэндо.

Как сообщает L'Équipe, футболист не заинтересован в подписании контракта с немецким клубом и рассматривает другие варианты продолжения своей карьеры.

22-летним игроком интересуются "Айнтрахт" (Франкфурт), "Монако" и другие.

Но Калимуэндо сейчас сосредоточен на выступлении за сборную Франции на Олимпийских играх в Париже. Команда сыграет в финале турнира против Испании 9 августа.