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Марсель продлил контракт со своим 17-летним форвардом

Франция
Обновлено

Стернал получил новый игровой номер

Марсель продлил контракт со своим 17-летним форвардом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Марсель U-19" официально объявил о продлении контракта с 17-летним форвардом Энцо Стерналом.

Футболист, который принимал участие в предсезонных товарищеских матчах под руководством Роберто Де Дзерби, подписал новое соглашение с клубом - до 2027 года.

Энцо получил новый игровой номер - 22.

Нападающий за всю свою карьеру забил 14 голов и отдал 1 результативную передачу в 27 матчах.

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Источник:
ОМ
Опубликовал: Екатерина Власова
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