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Марсель продлил контракт со своим 17-летним форвардом
Стернал получил новый игровой номер
Getty Images/Global Images Ukraine
"Марсель U-19" официально объявил о продлении контракта с 17-летним форвардом Энцо Стерналом.
Футболист, который принимал участие в предсезонных товарищеских матчах под руководством Роберто Де Дзерби, подписал новое соглашение с клубом - до 2027 года.
Энцо получил новый игровой номер - 22.
???????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????? ! ✍️????⚪️— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 7, 2024
Notre jeune attaquant ???????? a étendu son contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2027 ! ????
Plus d’infos ???? https://t.co/i5UDkweSCG pic.twitter.com/29OeRQpm3u
Нападающий за всю свою карьеру забил 14 голов и отдал 1 результативную передачу в 27 матчах.
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