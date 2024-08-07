Марсель продлил контракт со своим 17-летним форвардом

"Марсель U-19" официально объявил о продлении контракта с 17-летним форвардом Энцо Стерналом.

Футболист, который принимал участие в предсезонных товарищеских матчах под руководством Роберто Де Дзерби, подписал новое соглашение с клубом - до 2027 года.

Энцо получил новый игровой номер - 22.

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Notre jeune attaquant ???????? a étendu son contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2027 ! ????



Plus d’infos ???? https://t.co/i5UDkweSCG pic.twitter.com/29OeRQpm3u — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 7, 2024

Нападающий за всю свою карьеру забил 14 голов и отдал 1 результативную передачу в 27 матчах.