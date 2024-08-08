Марсель сделал новое предложение Арсеналу по трансферу форварда

"Марсель" направил обновленное предложение "Арсеналу" по трансферу нападающего Эдди Нкетии.

Как стало известно, переговоры между клубами возобновились после длительной паузы. Сам Нкетиа также остается заинтересованным в смене команды. Игрока привлекает проект, который предлагает французский гранд.

Однако, "Марсель" четко дал понять, что готов вести переговоры только на своих условиях. Детали нового предложения пока что не разглашаются.

Добавим, что в прошлом сезоне Эдди провел 37 матчей, где отметился 6 голами и 3 передачами.