Манчестер Юнайтед работает над трансфером хавбека ПСЖ

"Манчестер Юнайтед" стремится усилить состав своей команды перед новым сезоном, поэтому англичане заинтересовались полузащитником "ПСЖ" Мануэлем Угарте.

По словам Флориана Плеттенберга, оба клуба работают над трансфером игрока. Угарте готов присоединиться к "красным дьяволам". Кроме того, агент футболиста стремится, чтобы его клиент подписал контракт с "МЮ".

Мануэль выступает за "ПСЖ" с лета 2023 года. Мануэль за это время забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 37 матчах.