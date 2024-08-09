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Манчестер Юнайтед работает над трансфером хавбека ПСЖ

Франция
Обновлено

Угарте может присоединиться к команде Премьер-Лиги

Манчестер Юнайтед работает над трансфером хавбека ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" стремится усилить состав своей команды перед новым сезоном, поэтому англичане заинтересовались полузащитником "ПСЖ" Мануэлем Угарте.

По словам Флориана Плеттенберга, оба клуба работают над трансфером игрока. Угарте готов присоединиться к "красным дьяволам". Кроме того, агент футболиста стремится, чтобы его клиент подписал контракт с "МЮ".

Мануэль выступает за "ПСЖ" с лета 2023 года. Мануэль за это время забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 37 матчах.

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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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