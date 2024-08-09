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Ланс арендовал ангольского форварда Фиорентины
Официально
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ланс" подписал контракт с 27-летним форвардом М'Бала Нзолу из "Фиорентины".
Французский клуб арендовал игрока до конца сезона 2024/25. Также в договоре есть опция выкупа футболиста за 8 миллионов евро.
????'???????????????? ????????????????????, nouvel athlète débloqué ✅— Racing Club de Lens (@RCLens) August 9, 2024
Avant-centre véloce et finisseur efficace, M’Bala Nzola rallie l’Artois dans le cadre d’un prêt d’une saison avec option d’achat. ✍️#FiersDEtreLensois
М'Бала играет за итальянский клуб с лета 2023 года, где за это время сыграл 47 матчей, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.
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