Ланс арендовал ангольского форварда Фиорентины

"Ланс" подписал контракт с 27-летним форвардом М'Бала Нзолу из "Фиорентины".

Французский клуб арендовал игрока до конца сезона 2024/25. Также в договоре есть опция выкупа футболиста за 8 миллионов евро.

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Avant-centre véloce et finisseur efficace, M’Bala Nzola rallie l’Artois dans le cadre d’un prêt d’une saison avec option d’achat. ✍️#FiersDEtreLensois — Racing Club de Lens (@RCLens) August 9, 2024

М'Бала играет за итальянский клуб с лета 2023 года, где за это время сыграл 47 матчей, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.