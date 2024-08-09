  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Ланс арендовал ангольского форварда Фиорентины
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ланс арендовал ангольского форварда Фиорентины

Франция
Обновлено

Официально

Ланс арендовал ангольского форварда Фиорентины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ланс" подписал контракт с 27-летним форвардом М'Бала Нзолу из "Фиорентины".

Французский клуб арендовал игрока до конца сезона 2024/25. Также в договоре есть опция выкупа футболиста за 8 миллионов евро.

М'Бала играет за итальянский клуб с лета 2023 года, где за это время сыграл 47 матчей, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.

По теме
yellow-arrow
ПСЖ подписал защитника Айнтрахта
yellow-arrow
Марсель сделал новое предложение Арсеналу по трансферу форварда
yellow-arrow
Экс-игрок сборной Франции перешёл в клуб Лиги 2
Фиорентина (Флоренция) Ланс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
lens
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости