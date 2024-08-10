Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Дзерби продолжает усиливаться. Марсель обратился к английскому клубу с заявкой на трансфер вингера
Итальянский специалист ищет новые кадры
Getty Images/Global Images Ukraine
Французский "Марсель" направил английскому "Норвичу" официальную заявку по трансферу вингера Джонатана Роу. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Английский футболист является одной из целей текущего трансферного окна для провансальцев. Французский клуб уже вел переговоры с игроком, теперь "Марсель" обратился к "Норвичу".
В прошлом сезоне Роу провел в составе "канареек" 38 матчей во всех турнирах, отличившись 13 голами и четырьмя ассистами.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в девять миллионов евро.
Во время текущего трансферного окна "Марсель" купил пятерых футболистов на общую сумму 55,5 млн. евро. Кроме этого, подписал трех игроков на правах аренды. В то же время провансальцы продали шесть исполнителей на 76 млн. евро.
Популярное сейчас
- Олимпиада-2024. День 15. Расписание соревнований и выступлений украинцев в субботу
- Насыщенная борьба между США и Китаем, Япония возвращается в топ-4, Украина теряет 3 позиции. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- Первак: Футболистам сказал в раздевалке: "Добро пожаловать в Премьер-лигу". В магазине мастерства не купишь
- Манчестер Юнайтед работает над трансфером хавбека ПСЖ
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Сегодня возвращается передача Украина футбольная