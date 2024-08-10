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Де Дзерби продолжает усиливаться. Марсель обратился к английскому клубу с заявкой на трансфер вингера

Франция

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Де Дзерби продолжает усиливаться. Марсель обратился к английскому клубу с заявкой на трансфер вингера

Getty Images/Global Images Ukraine

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Французский "Марсель" направил английскому "Норвичу" официальную заявку по трансферу вингера Джонатана Роу. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Английский футболист является одной из целей текущего трансферного окна для провансальцев. Французский клуб уже вел переговоры с игроком, теперь "Марсель" обратился к "Норвичу".

В прошлом сезоне Роу провел в составе "канареек" 38 матчей во всех турнирах, отличившись 13 голами и четырьмя ассистами.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в девять миллионов евро.

Во время текущего трансферного окна "Марсель" купил пятерых футболистов на общую сумму 55,5 млн. евро. Кроме этого, подписал трех игроков на правах аренды. В то же время провансальцы продали шесть исполнителей на 76 млн. евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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