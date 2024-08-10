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Соболь провел очередной спарринг за Страсбург перед стартом Лиги 1
Активно проверяют украинца
clubbrugge.be
Украинский защитник Эдуард Соболь принял участие в очередном контрольном матче "Страсбурга". Сегодня французы проводят 2 игры за день с "Боруссией" М.
Соболь вышел в стартовом составе в первой игре дня. "Страсбург" проиграл немецкому оппоненту со счетом 0:2.
Матч 1-го тура чемпионата Франции начнется для "Страсбурга" игрой против "Монпелье". Поединок запланирован на 18-е августа.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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