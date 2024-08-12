ПСЖ готов расстаться с опытным опорником

"Пари Сен-Жермен" не будет возражать против ухода опорного полузащитника Данило Перейры. Об этом сообщает журналист L'Equipe Лоик Танзи.

Источник отмечает, что с высокой вероятностью 32-летний португалец покинет стан парижского клуба до окончания трансферного окна из-за того, что не вписывается в планы наставника команды Луиса Энрике.

Напомним, Данило перешёл в "ПСЖ" из "Порту" в 2020 году (первый сезон - на правах аренды), и с тех пор провёл на клубном уровне 157 матчей, в которых отличился 10 голами и 3 результативными передачами.