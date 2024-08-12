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ПСЖ готов расстаться с опытным опорником
В ближайшие дни определится будущее португальца
Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" не будет возражать против ухода опорного полузащитника Данило Перейры. Об этом сообщает журналист L'Equipe Лоик Танзи.
Источник отмечает, что с высокой вероятностью 32-летний португалец покинет стан парижского клуба до окончания трансферного окна из-за того, что не вписывается в планы наставника команды Луиса Энрике.
Напомним, Данило перешёл в "ПСЖ" из "Порту" в 2020 году (первый сезон - на правах аренды), и с тех пор провёл на клубном уровне 157 матчей, в которых отличился 10 голами и 3 результативными передачами.
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